Liverpool, il 2023 parte con una sconfitta

02-01-2023 20:43

Pesante ko per il Liverpool in una partita valida per la diciannovesima giornata di Premier League. I Reds sono stati battuti a Brentford per 3-1, subendo una pesantissima battuta d’arresto dopo quattro vittorie consecutive.

I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo avanti per 2-0 grazie all’autogol di Konate e alla rete di Wissa: nella ripresa la squadra di Klopp ha provato a riaprirla con Oxlade Chamberlain al 50′, ma all’84’ è arrivato il tris di Mbeumo che ha chiuso definitivamente il match.

Grazie a questa vittoria il Brentford si conferma la squadra rivelazione della Premier con un ottimo settimo posto in classifica a quota 26 punti, mentre i Reds restano fermi al sesto posto a 28 punti.