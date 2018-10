Longo: "Firmerei per una vittoria sporca"

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo parla alla vigilia del match contro la Spal. "La loro qualità è innegabile. Sono una realtà importante ormai. Propongono un calcio aggressivo ed offensivo. Lazzari è un calciatore importante, anche perchè crea imprevedibilità. E' giusto prestare grande attenzione ad un calciatore che si è guadagnato meritatamente la convocazione in Nazionale. Ma la Spal non è solo Lazzari. Dovremo fare una partita importante".

Le possibilità del Frosinone: "Negli ultimi tempi abbiamo fatto bene, in quanto la squadra sta crescendo. Dobbiamo trovare l'episodio che scateni la scintilla. Abbiamo segnato ben sei gol nelle ultime tre gare. Noi siamo consapevoli della nostra forza. Andiamo a Ferrara per fare un risultato positivo. Noi vogliamo arrivare a gennaio, dove non siamo spacciati. Anzi. Dobbiamo essere ad una manciata di punti dalla zona salvezza. Le buone prestazioni non bastano, ci serve muovere la classifica. Firmerei per una vittoria sporca".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 14:15