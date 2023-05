Sonego si prende il terzo turno del Roland Garros: chi è il tennista torinese. Video

Dopo il successo di Fognini su Kubler, il tennista torinese, in forma smagliante, diventa il secondo italiano ad accedere al terzo turno del Roland Garros

31-05-2023 18:42

Dopo aver battuto Ben Shelton al primo turno, Lorenzo Sonego ha la meglio anche sul padrone di casa Ugo Humbert (n°40 al mondo con un best ranking di n°25 raggiunto nel 2021) al termine di un match mai veramente in discussione, ma non per questo semplice, che gli permette di diventare il secondo italiano a raggiungere il terzo turno in questo Roland Garros, dopo il successo in tre set di Fabio Fognini su Jason Kubler.

Una partita più combattuta di quanto il risultato – 6-4 6-3 7-6(3) – possa far credere. La differenza sostanziale tra i due l’ha fatta la gestione dei punti importanti: al contrario del transalpino, che ha convertito solo una delle sette palle break a suo favore, Sonny è riuscito a strappare il servizio in quattro occasioni su otto, alzando poi il livello nel tiebreak decisivo del terzo set. Si è trattato del terzo incontro tra i due – uno a uno il saldo degli scontri diretti prima di questa partita – e il primo vinto dal torinese senza concedere nemmeno un set al proprio avversario. Ad attendere Sonego al terzo turno del French Open, ci sarà il vincente della sfida tra Corentin Moutet e Andrey Rublev, testa di serie n°7.