Luigi Randazzo si trattiene a Padova

Anche per la stagione 2018/19 Luigi Randazzo sarà un atleta della Kioene Padova. E’ stato rinnovato il prestito di una stagione dalla Cucine Lube Civitanova per lo schiacciatore siciliano che nell’ultima stagione ha realizzato 510 punti (37 ace e 31 muri) tra campionato, Play Off Challenge e Coppa Italia. Nato a Catania il 30 aprile del 1994 Randazzo ha chiuso la regular season 2017/18 al quinto posto nella classifica marcatori del campionato (nono includendo anche play off e Coppa Italia), dimostrandosi uno dei punti di riferimento dell’attacco bianconero. Una conferma importante per la squadra di coach Valerio Baldovin, che potrà così contare sul suo apporto di potenza ed esperienza.

“Mi aspetto di lottare, come sempre. Credo che la prossima Superlega sarà ancora più competitiva e quindi daremo il massimo per centrare l’obiettivo playoff che l’anno scorso è sfuggito per un soffio” ha detto l’atleta etneo.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 13:05