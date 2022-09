Luka Doncic: “A Dallas abbiamo ottimi giocatori, non serve prenderne altri”

23-09-2022 13:57

Il mercato NBA è tuttora aperto e molte squadre della lega hanno cambiato volto in questi mesi: anche i Dallas Mavericks hanno compiuto un pò di restyling perdendo da un parte Jalen Brunson, ma assicurandosi allo stesso tempo, Christian Wood e JaVale McGee.

Secondo la stampa americana ai Mavs mancherebbe però ancora qualche innesto, magari una stella, per fare il vero salto di qualità. Questo pensiero però, non è condiviso da Luka Doncic, già ampiamente soddisfatto della squadra che si è creata.

Intervistato da NBA Today il giocatore sloveno si ritiene soddisfatto del roster che la dirigenza ha creato in questi giorni di mercato dove, nonostante non ci siano nomi altisonanti, nel complesso Dallas è una squadra che può fare bene: “La nostra rosa è piena di otttimi giocatori. Ci sono molti ragazzi sottovalutati di cui dovremmo parlare di più. Quindi non penso che abbiamo una grande squadra, ma siamo un gruppo che insieme gioca bene e può fare grandi cose: come ho detto abbiamo ragazzi di cui se ne parla poco ma che sono molto forti e importanti per noi. Il primo è sicuramente Dorian Finney-Smith: ha lavorato sodo e molto duramente, per me è uno dei migliori difensori, poi quando ha spazio prova sempre il tiro. Spencer avrà una grande responsabilità quest’anno. Abbiamo anche Christian Wood, è nuovo a Dallas ma penso che sarà importantissimo per noi”.