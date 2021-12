Lutto nel mondo NFL, è morto Demaryius Thomas: aveva 33 anni

10-12-2021 10:39

Gravissimo lutto nel mondo dell’NFL, la massima serie del football americano. Nella serata di giovedì è stato trovato senza vita nella sua casa l’ex ricevitore dei Denver Broncos Demaryius Thomas. Il giorno di Natale avrebbe compiuto appena 34 anni. Le cause della morte, stando al Washington Post che è in contatto costante con la stazione di Polizia di Roswell (Georgia), dove risiedeva, sarebbero di natura medica.

Demaryius Thomas, grande stella dei Denver Broncos

Selezionato dalla franchigia del Colorado nel 2010 come scelta numero 22 del Draft di quell’anno, ha disputato ben nove stagioni coi Denver Broncos raggiungendo grandissimi successi personali e di squadra. 724 ricezioni (655 con Denver, il secondo di sempre dietro solo a Rod Smith) per 9.763 yard e 63 touchdown in carriera, tre apparizioni nel Pro Bowl ma soprattutto quell’indimenticabile successo nel Super Bowl 2015 (contro Carolina Panthers per 24-10) nell’ultima del leggendario Peyton Manning.

Demaryius Thomas, stagioni anche a Houston, New England e New York

Lasciati i Broncos nel 2018, gli ultimi anni della carriera lo vedono girare un po’ per tutto il continente. A ottobre fu scambiato con gli Houston Texans per una scelta del quarto giro del Draft 2019. Ironia del destino debutto proprio contro la sua ex franchigia ricevendo 3 passaggi per 61 yard e alla fine vincendo 19-17.

L’anno successivo, ad aprile, lascia il Texas per andare ai Patriots nel New England, mentre l’ultima stagione della carriera da professionista veste la maglia dei Jets, a New York.

Demaryius Thomas, il cordoglio dell’NFL

Questa notizia ha colpito davvero tanti nel mondo del football americano e non solo. La stessa NFL ha pubblicato un nota di cordoglio verso l’ex stella dei Denver:

“La famiglia della NFL piange la tragica perdita di Demaryius Thomas e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Questa tragica scomparsa ha fatto poi rapidamente il giro del web e dei vari social network, con molti ex compagni e amici che hanno espresso la loro tristezza per una vita strappata troppo presto. Tra questi, ad esempio, l’ex compagno di squadra ai Patriots Julain Edelman:

“Notizia devastante. Ho giocato con DT solo per un paio di settimane, ma ha fatto subito colpo. Mancherà a molti”.

Anche DeMarcus Ware, che ha giocato per ben tre anni con Thomas, ha pubblicato una pics dei due con la scritta “mi si è spezzato il cuore”. Il linebacker Brandon Marshall ha invece postato “Ti vorrò bene per sempre fratello”.

OMNISPORT