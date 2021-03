Lutto nel mondo NBA. I Los Angeles Lakers, su Twitter hanno dato la notizia della morte di Elgin Baylor.

L’ex stella NBA è stato una vera e propria bandiera dei gialloviola con cui ha giocato per 14 stagioni ma con cui non mai vinto in titolo NBA. Baylor che è stato 11 volte All Star si è spento a 86 anni per cause naturali.

Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2021

OMNISPORT | 22-03-2021 21:47