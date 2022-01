Magnani è della Sampdoria

16-01-2022 10:58

Giangiacomo Magnani è ufficialmente un giocatore della Sampdoria ed è già a Genova. La comunicazione del prestito è arrivata dall’Hellas Verona questa mattina: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a U.C. Sampdoria – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva in favore del Club blucerchiato – le prestazioni sportive del 26enne difensore centrale Giangiacomo Magnani, che in una stagione e mezza in maglia gialloblù ha collezionato 41 presenze complessive, fra Serie A e Coppa Italia. Hellas Verona FC saluta Giangiacomo Magnani e gli augura un buon proseguimento di stagione”.

