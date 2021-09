Malagò insiste: "Palazzetti pieni o ristori alle società"

Il mondo del calcio sta per salutare il ritorno alla normalità per quanto riguarda la capienza degli stadi. Dal prossimo 30 settembre dovrebbe arrivare il via libera dal Governo circa la possibilità di riempire gli impianti al 100%, ovviamente solo per spettatori muniti di Green Pass.

Tempi invece più lunghi per gli impianti al chiuso, attualmente fermi al 35% e per i quali si parla per il momento solo di un ampliamento al 50%.

Presente alle celebrazioni al Quirinale per le vittorie deglii Europei di pallavolo da parte dell’Italia maschie e femminile, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha mandato un messaggio molto chiaro alle istituzioni, ribadendo il momento di difficoltà vissuto dai club di basket e volley legato proprio alla mancanza di incassi:

“Il mondo dello sport reclama con pieno titolo e diritto la capienza massima all’interno degli impianti. Soprattutto in epoche in cui si discute dichiaratamente sull’utilizzo del Green Pass”.

“L’alternativa – ha aggiunto Malagò – sarebbe prevedere dei ristori per le società che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in grandissima difficoltà. Ma sarebbe un’alternativa curiosa”.

OMNISPORT | 27-09-2021 20:28