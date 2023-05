Maldini: "Leao? È fatta. Ecco cosa spiegherò agli americani"

Il dirigente rossonero: "Non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello"

10-05-2023 20:52

Paolo Maldini in un’intervista a Prime Video poco prima della semifinale di Champions contro l’Inter ha mandato un messaggio alla proprietà americana del Milan: “Non siamo ancora pronti per rimanere a questo livello, quello che spiegherò ai proprietari americani è che questo club è speciale e i processi sono veloci. Bisogna cogliere il momento, se in questo momento non provassimo a raggiungere il gradino più alto si rischia di fare due passi più indietro”.

Sul rinnovo di Rafael Leao: “Siamo vicini, questa è la volontà del club e naturalmente anche del ragazzo. Non era facile, c’erano tante componenti che venivano dal passato”.