Manchester CIty, Guardiola: "Haaland non ha clausole in favore del Real Madrid"

06-10-2022 12:05

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha smentito le voci che vedrebbero Haaland trasferirsi al Real Madrid in favore di una clausola rescissoria realizzata ad hoc. “Non è vero. Non ha una clausola rescissoria per il Real Madrid, né per qualsiasi altra squadra. Se sono infastidito dalle voci? No. Sono cose che non puoi controllare e noi dobbiamo preoccuparci solo delle cose che possiamo controllare. L’importante è che si sia adattato qui molto bene. È felice ed è la cosa più importante”, ha spiegato il tecnico.