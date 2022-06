Manchester United: contatti con Eriksen

22-06-2022 08:30

Dopo la paura seguente all’arresto cardiaco di un anno fa, il giocatore danese fu costretto a lasciare l’Inter. Il centrocampista aveva quindi ripreso a giocare nella seconda metà della scorsa stagione a Londra, tra le fila del Brentford.

Eriksen in questi sei mesi ha disputato un ottimo campionato, mettendo in mostra le sue caratteristiche migliori e attirando su di se le attenzioni di club più importanti.

Il Manchester United nelle ultime ore infatti, avrebbe avviato i contatti per portare Christian Eriksen alla corte di Erik ten Hag. Lo riporta la Bbc, specificando come l’allenatore dei Red Devils ammiri moltissimo il danese, per questo, c’è ottimismo per una possibile risposta positiva del calciatore.

Il tecnico del Brentford ha più volte fatto capire che avrebbe tenuto molto volentieri in rosa il giocatore danese che adesso è svincolato e su cui si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedrebbero allo United.