Mancini, Vieri, Trezeguet e non solo: tutto pronto per il #SFS21

Mancano ormai poche ore all’inizio del Social Football Summit 2021, l’evento organizzato da Social Media Soccer in programma il 15 e il 16 novembre allo Stadio Olimpico che vedrà protagonisti tantissimi personaggi del mondo del calcio, tra cui il CT della Nazionale Roberto Mancini, Bobo Vieri, David Trezeguet, Paolo Condò, Fabrizio Romano e non solo.

Oltre 45 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Gaming Zone e 1 Area Networking e più di 100 speaker internazionali che si alterneranno confrontandosi e parlando degli sviluppi della Football Industry del nuovo millennio.

Social Media Soccer, insieme a Go Project, è organizzatrice dell’evento ormai diventato punto di riferimento e occasione di networking per chiunque operi nel mondo del calcio oltre che di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand che partecipano in maniera attiva all’evento.

Durante la scorsa edizione, sono intervenuti in qualità di partner e/o speaker: FIGC, Lega Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Roberto Mancini, Walter Sabatini, Luigi De Laurentiis, Lele Adani, Pierluigi Pardo, Massimo Caputi, Francesco Repice, Club italiani ed internazionali, Sky Sport, TIM, Coca Cola, Sony Playstation, Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e molti altri. E anche quest’anno ci saranno grandi protagonisti.

Tra gli oltre 100 speaker internazionali ci saranno gli ex calciatori David Trezeguet e Christian Vieri, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e il Commissario Tecnico dell’Italia campione d’Europa Roberto Mancini, la fondatrice ed ex capitano della nazionale femminile dell’Afghanistan, Khalida Popal, ma anche il Presidente de La Liga Javier Tebas e l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.

Nell’edizione del 2019 l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini, intervistato da Marino Bartoletti, dichiarò di “presentarsi a EURO2020 per vincere”. Chissà se ancora una volta il Social Football Summit porterà fortuna.

Programma, elenco degli speaker, ticket e tutto il resto delle informazioni sulle modalità di iscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale di #SFS21: www.socialfootballsummit.com