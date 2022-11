Manuela Levorato, arriva il libro della donna italiana più veloce di sempre

22-11-2022 11:53

Manuela Levorato è, ancora oggi, la campionessa italiana più veloce di tutte. I suoi record nei 100 e 200 metri sono ancora imbattuti a distanza di 21 anni: era il 2001 quando fermò il crono a 11.14 nella gara regina della velocità.

Levorato ha conquistato 17 titoli italiani e 33 medaglie azzurre, le più importanti a Monaco nel 2002 quando fu bronzo europeo nella doppia distanza.

“A 37 anni quando mi sono ritirata ero in chiaro over training, ovvero il mio corpo e la mia mente non ce la facevano più, in quel caso sono rimasta incinta dei miei due gemelli dopo aver già affrontato una gravidanza, non è stato facile riprendere nemmeno per un corpo allenato come il mio”. “Lo yoga mi ha salvato – prosegue Levorato – dopo i 30 è stato essenziale insieme allo stretching e alla ginnastica, mi ha aiutato a correre fino in tarda età”.

Nel suo libro autobiografico c’è tutta la sua storia e i suoi “segreti”.