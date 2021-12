Maradona Cup: Boca Junios batte Barcellona in uno stadio semi-vuoto

14-12-2021 20:55

A Riyadh in Arabia Saudita si è disputata la Maradona Cup. Barcellona e Boca Juniors in campo per rendere omaggio al Pibe de Oro a poco più di un anno dalla sua scomparsa. Purtroppo per gli organizzatori, l’evento non ha avuto l’appeal sperato. Sui circa 25.000 posti totali dello stadio, a essere occupati erano appena la metà. Inoltre, molti supporter che hanno seguito l’evento dall’Argentina, dall’Italia e dalla Spagna hanno espresso i loro dubbi in merito a questa manifestazione.

Per quanto riguarda la cronaca del match, Boca e Barca hanno chiuso i tempi regolamentari sul risultato di 1-1 col gol di Ferran Jutglà per i catalani e la rete di Exequiel Zeballos per gli xeneises. La sfida si è poi risolta ai calci di rigore, col risultato finale di 5-3 per gli argentini.

Si è però rivisto in campo con la maglia blaugrana Dani Alves, che potrà essere schierato da Xavi in partite ufficiali solamente da gennaio.

