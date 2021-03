March Madness, subito fuori Ohio State e Purdue

Ha preso il via l’edizione 2021 della “March Madness”, ovvero il primo dei tre weekend del campionato NCAA che si concluderà il 5 aprile.

La corsa ai posti per le “Sweet Sixteen” ha subito riservato sorprese nella South Regional, la prima delle Conference a prendere il via.

Nelle gare della notte italiana del sabato spiccano infatti due eliminazioni inattese, quella di Purdue, testa di serie numero 4 piegata all’overtime per 78-69 da North Texas (13) e quella di Ohio State, numero 2 del tabellone, sconfitta sempre dopo un prolungamento da Oral Roberts (15) per 75-72.

Nessun problema invece per la testa di serie numero uno, i Baylor Bears, che travolgono Hartford per 79-55 e che sono a questo punto i favoriti indiscussi. I texani affronteranno nel prossimo turno Wisconsin (9), vittoriosa per 85-62 su North Carolina.

Gli altri accoppiamenti di domenica vedranno di fronte Villanova, che ha sconfitto Winthrop, e North Texas, Texas Tech e Arkansas e Florida contro Oral Roberts.

Tutto come da pronostico invece nel Midwest con Illinois, Houston e West Virginia subito travolgenti.

Tutti i risultati:

SOUTH

Baylor (1) – Hartford (16) 79-55

North Carolina (8) – Wisconsin (9) 62-85

Villanova (5) – Winthrop (12) 73-63

Purdue (4) – North Texas (13) 69-78

Texas Tech (6) – Utah State (11) 65-53

Arkansas (3) – Colgate (14) 85-68

Florida (7) – Virginia Tech (10) 75-70

Ohio State (2) – Oral Roberts (15) 72-75

MIDWEST

Illinois (1) – Drexler (16) 78-49

Loyola Chicago (8) – Georgia Tech (9) 71-60

Tennessee (5) – Oregon State (12) 56-70

Oklahoma State (4) – Liberty (13) 69-60

San Diego State (6) – Syracuse (11) 62-78

West Virginia (3) – Morehead State (14) 84-67

Clemosn (7) – Rutgers (10) 56-60

Houston (2) – Cleveland State (15) 87-56



