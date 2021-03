Marco Amelia carica il Livorno: "La salvezza è possibile"

In pieno caos societario e a serio rischio di sprofondare tra i dilettanti la Livorno calcistica riabbraccia un vecchio amico.

Il secondo allenatore stagionale dei labronici dopo Alessandro Dal Canto è infatti Marco Amelia.

L’ex portiere campione del mondo nel 2006 ha legato ai labronici gli anni migliori della carriera, tra il 2004 e il 2008, e non ha potuto rifiutare la chiamata della società per evitare di sprofondare in Serie D.

“Di fronte a questa situazione non potevo dire di no, anzi, voglio battagliare per rendere possibile questa impresa. Rispetto per la maglia, per la città e per i tifosi, questi saranno i tre punti cardine di quello che voglio fare”.

Amelia, che è al debutto da allenatore tra i professionisti dopo le esperienze in D con Lupa Roma e Vastese, ha poi svelato di avere in programma di parlare con l’ex patron Aldo Spinelli: “Chi mi ha chiamato? Ho parlato con chi gestisce la società, Aimo, Presta e il ds Rubino: non ho sentito Spinelli per tanti motivi, lo farò con calma, ma so che la decisione presa è stata avallata da tutti, e questo mi fa immensamente piacere, è un primo passo verso la coesione che serve in questo momento perché c’è da fare un’impresa”.

OMNISPORT | 03-03-2021 16:34