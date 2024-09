Marco Tardelli compie 70 anni, una vita Mundial

Tutti gli appassionati hanno corso a perdifiato con lui dopo il celebre gol alla Germania

Con la sua corsa frenetica – lo chiamavano Schizzo, ma Bearzot lo aveva ribattezzato ‘Coyote’ per le notti insonni – ha macinato tutte le zone del campo, sempre con grande classe e stile. Toscano di Careggine, nato in una famiglia operaia, veste le maglie del Pisa e del Como, gioca e vince con la Juventus prima di chiudere all’Inter e al San Gallo. E’ stato responsabile dell’Under 16 azzurra, poi vice di Cesare Maldini nell’Under 21 con il quale vince l’Europeo. Nel 1996 e’ ancora secondo di Maldini con la nazionale maggiore. L’anno dopo vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo con l’U23. Nell’ottobre del 2000 lo chiama in panchina l’Inter, esperienza che si rivela poco felice e che termina con un esonero. Non mancano a Tardelli esperienze all’estero, come ct dell’Egitto e vice Giovanni Trapattoni con l’Irlanda. Si e’ fatto apprezzare anche come commentatore televisivo.