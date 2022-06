Marcos Alonso apre all'addio al Chelsea

08-06-2022 18:52

Il terzino del Chelsea Marcos Alonso dal ritiro della Spagna ha parlato del suo futuro, non escludendo un addio ai Blues: “Un ritorno in Spagna? Non al momento. Sulla carta ho ancora un anno di contratto e quello che c’è fino ad oggi l’ho già detto altre volte, che mi piacerebbe ma non dipende solo da me. Ora mancano due partite e poi è il momento di riposarsi”.

“Ho giocato 50 partite, siamo stati campioni del mondo, abbiamo avuto sfortuna nelle finali di coppa. Non posso lamentarmi di niente al Chelsea ma la voglia di giocare in Spagna c’è. Sono sincero”.

