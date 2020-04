Mario Ghiacci rassicura i tifosi di Trieste

Mario Ghiacci, presidente dell’Allianz Trieste, interpellato dal ‘Piccolo’ ha mostrato un certo ottimismo in vista del futuro.

"In questo momento tutte le società andranno incontro a sensibili riduzioni. Varrà anche per noi, ma la presenza dei nostri sponsor ci dà garanzie e una solidità che mi lascia tranquillo – ha spiegato -. Lavoro per mettere in sicurezza la società e vedo la luce in fondo al tunnel. Sono ottimista, credo che nel medio perio¬do riusciremo a essere nelle condizioni di iniziare a pianificare la prossima stagione".

SPORTAL.IT | 05-04-2020 11:05