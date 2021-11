Marsiglia-Lazio, Sarri: "Il ministro francese ha fatto una c.....a"

03-11-2021 19:54

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Marsiglia, da giocare al Velodrome, valido per la quarta giornata della fase a giorni dell’Europa League 2021/2022.Il Marsiglia ha vinto solo uno dei sette precedenti giocati contro la Lazio in tutte le competizioni (2N, 4P), risultato di 3-0 in una sfida di Coppa Intertoto dell’agosto 2005.

Queste le parole dell’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri:

“Sarà una partita difficile. Nella gara d’andata il Marsiglia ha dimostrato di avere grande palleggio e qualità tecniche. Finora non abbiamo dimostrato di saper lottare su due fronti, la partita di domani può essere decisiva”.

Ciro Immobile non è andato a segno in nessuna delle sue ultime quattro presenze in Europa League, non ha mai giocato più partite di fila nella competizione senza realizzare almeno una rete. Proprio all’attaccante dedica qualche parola il tecnico toscano:

“Immobile ha avuto un virus e ha un piccolo problema al ginocchio, non so se ce la farà per domani. Se vogliamo crescere, abbiamo bisogno di continuità. E’ la base per poter fare qualcosa d’importante in futuro”.

Poi anche una parola anche su un argomento molto discusso ultimamente, ovvero il rinnovo di contratto:

“Io alla Lazio sto benissimo. Mi piacciono tanto le persone che lavorano in questa società e ho un buon rapporto con tutti, anche con il presidente. Valuteremo nelle prossime settimane”.

Infine, una considerazione sul divieto del ministro francese che ha vietato ai tifosi della Lazio la trasferta in terra transalpina, motivando la decisione per l’eccessiva violenza dei tifosi biancocelesti e per una tendenza troppo “di destra”, per usare un eufemismo rispetto a quanto dichiarato dal ministro:

“Se fossi in Lotito inviterei il Ministro dell’Interno francese a vedere una partita casalinga della Lazio. Si renderebbe conto d’aver fatto una c*****a”.

