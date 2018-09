Marvel's Spider-Man per PS4: la recensione del nuovo videogioco

E alla fine, l’uomo ragno è arrivato. Marvel’s Spider-Man per PS4 era uno dei giochi più attesi del 2018 e su di esso ricadevano le speranze di tutti gli appassionati di videogames e dei fan dell’arrampicamuri. Edito da Sony, il gioco porta la firma di Insomniac Games, uno sviluppatore storico che ha in curriculum titoli come Spyro the Dragon, Ratchet & Clank e Sunset Overdrive, che stavolta ha fatto un grandissimo lavoro.

Marvel’s Spider-Man ci trasporta completamente nel mondo dell’Uomo Ragno

Innanzitutto c’è da dire che il protagonista assoluto di questo gioco è il giovane Peter Parker, sul quale pesa fortemente la responsabilità di essere Spider-Man, che gli ha causato numerose perdite negli ultimi otto anni. Proprio così: la storia non parte dalle origini del personaggio, ma propone uno Spidey più maturo, che lavora per un noto scienziato e che cerca di fare di più che combattere il crimine e dondolare tra un palazzo e l’altro.

Una volta che la trama riesce ad ingranare, il gioco ci trasporta completamente nel mondo di Spider-Man, facendoci rivivere una vasta gamma di emozioni. Il gameplay coinvolgente ci immerge in un open world fantastico, con una New York riprodotta quasi fedelmente, che ogni giorno diventa più pericolosa e che sembra assolutamente viva anche grazie all’alternanza (gestita dal gioco) del giorno e della notte. Il volo tra i palazzi è assolutamente da provare, trascina e dà un forte impatto all’intera esperienza.

Il sistema di combattimento è degno di un picchiaduro. È difatti pieno di trucchi, combinazioni e mosse nascoste, che una volta imparate ci renderanno davvero potenti. Il ritmo di ogni lotta è dinamizzato al massimo, fino a toccare i limiti del frenetico. Abbiamo inoltre a disposizione una lunga serie di missioni ed attività secondarie, che ci consentiranno di sbloccare punti esperienza per potenziare il nostro eroe e il suo ‘senso di ragno’ con nuove abilità, nonché nuovi costumi.

Siamo di fronte ad un prodotto di altissima qualità. Un vero e proprio colpo da maestro per PS4, che si è accaparrata l’esclusiva su uno dei migliori single-player attualmente in commercio. Per quanto classico in struttura e gameplay, presenta delle vere e proprie trovate di genio. Piacerà a tutti i videogiocatori, sia che siano appassionati del mondo Marvel che non, concedendo un’esperienza di gioco fluida e appagante.

