Spider-Man su PS4, ecco cosa occorre sapere

Il nuovo Spider-Man per PS4 sta raccogliendo l’attenzione di tutti gli appassionati di videogiochi. È sicuramente tra i titoli più attesi del 2018, uscirà soltanto il 7 settembre ma è stato presentato da Sony durante la sua conferenza E3. Il nuovo gioco è stato sviluppato da Insomniac Games, l’azienda nota per aver dato vita a serie come Spyro The Dragon e Ratchet & Clank.

Il ritorno di Spider-Man su Ps4 si annuncia grandioso tra novità e conferme

Innanzitutto c’è da dire che ci troveremo davanti ad un gioco completamente single player, non connesso in alcun modo né con altri titoli dedicati all’arrampicamuri né ai film del Marvel Cinematic Universe. Lo Spider-Man che vedremo su PS4 è un Peter Parker un po’ più maturo rispetto a quello al quale siamo abituato. Tuttavia, vedremo anche alcuni dei suoi nemici di sempre, come Scorpion, L’Avvoltoio, Electro, Rhino e Mister Negative.

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere si aggirerà per le strade di New York, raggiungendone le aree più nascoste tramite la sua innata capacità di arrampicarsi. E magari riuscirà ad incontrare anche qualche amico dato che – ma si tratta più che altro di rumors – potrebbe incontrarsi con i suoi colleghi Avengers. E con loro farsi un selfie, tramite una modalità apposita per immortalare tutte le immagini più spettacolari per giocare a fare il vero lavoro di Peter Parker, il fotoreporter.

È proprio sulla vera identità di Spidey che si incentra in gran parte il gioco, dato che si spenderà molto tempo senza costume. Se invece siete annoiati dal rinnovato look del supereroe, sarà possibile optare per alcune alternative, tra le quali le suite provenienti da Homecoming e Secret War. Infine, per i veri appassionati, sarà possibile giocare il titolo anche su una edizione limitata della PS4 ricolorata in un bel rosso fuoco e personalizzata con il logo di Spider-Man.

Revealed! Limited Edition 1TB PS4 Pro suits up in Amazing Red for Marvel’s Spider-Man on September 7. First hardware shots: https://t.co/LQo0G9O2xT #SpiderManPS4 pic.twitter.com/KzTdKSv1RV — PlayStation (@PlayStation) 19 luglio 2018

