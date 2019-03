Materazzi snobba il Milan: Sento più rivalità con la Juve

Domani c’è il derby col Milan, ma per Marco Materazzi l’emozione non è particolarmente forte. L’ex difensore dell‘Inter nella sua carriera di stracittadine ne ha vissute molte e anche ora che è “solo” un tifoso nerazzurro, continua a viverle con grande passione. L’adrenalina pura, però, scatta solo in occasione di un’altra grande sfida.

L’ammissione – In un’intervista a Inter Tv l’ex capitano rivela: “Il derby è sempre il derby e ti dà sicuramente delle emozioni forti anche se forse io mi caricavo ancora di più per altre partite. Quali? Quelle contro la Juventus”.

I ricordi – Materazzi non è nuovo a punzecchiature nei confronti dei bianconeri. Quanto alle sfide col Milan, ce ne sono alcune che gli sono rimaste nel cuore, con dei risultati anche roboanti a favore della sua Inter: “Tutte le vittorie contro il Milan sono belle – confessa – Anche quelle per 4-0 che ho vissuto dalla panchina”.

Gli spauracchi – Nessun dubbio sul giocatore da tenere d’occhio per l’Inter nel match di San Siro: “Piatek. Lotta su ogni pallone, è pericolosissimo. Come marcarlo? Di squadra, con il contributo di tutto e sono certo che i difensori dell’Inter riusciranno a limitarlo. Attenzione però anche a Gattuso. Quelli come lui mordono anche dalla panchina, saprà far sembrare in dodici i suoi giocatori”.

SPORTEVAI | 16-03-2019 12:46