Mattia Aramu si chiama fuori dal mercato.

“Sinceramente non ci sto pensando, non penso ad altro che non sia Venezia – ha assicurato il 25enne attaccante cresciuto nel Torino -. Qui mi trovo bene sia a livello di ambiente, sia come città che come società. Sono orgoglioso di far parte del Venezia, volevo dimostrare di essere un giocatore da Serie B lo scorso anno quando ho scelto questo club e penso di esserci riuscito”.

OMNISPORT | 02-09-2020 17:10