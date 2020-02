Menetti spiega cosa manca a Treviso

Treviso perde al PalaTaliercio contro la Reyer Venezia, ma coach Max Menetti non vuole gettare la croce addosso alla squadra.

"Faccio i complimenti a Venezia, che ha confermato di avere un roster profondo e si è dimostrata una squadra in grado di dare fastidio a tutti – il suo giudizio nel dopo partita -. Noi da un certo punto di vista proviamo un po' di frustrazione, ma dall'altro ho poco da rimproverare ai ragazzi. La nostra è stata una partita diligente, in cui abbiamo messo in campo impegno e grande ardore agonistico".

"La classifica non rispecchia quello che facciamo in campo. Forse ci è mancato qualcosa, dovuto a quel mix di esperienza e abitudine ai finali serrati che fanno parte dei meriti avversari", ha aggiunto Menetti.

SPORTAL.IT | 09-02-2020 21:48