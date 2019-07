Meo Sacchetti ha la ricetta per fare bene

Meo Sacchetti ha sintetizzato benissimo qualità e limiti del gruppo azzurro: “Non siamo una squadra da stazza fisica, conosciamo benissimo i nostri limiti, dovremo sopperire con altre qualità e caratteristiche”.

“Melli ha fatto questa operazione al ginocchio – ha aggiunto il ct della nazionale italiana di basket -. Più avanti avrà una visita di controllo in cui si potrà decidere se farà parte del gruppo o no – ha spiegato Sacchetti -. Sicuramente è un giocatore importante per questa squadra. Vogliamo cercare di recuperarlo e se sarà possibile cercheremo di portarlo con noi in Cina. Sappiamo quali sono le sue qualità, speriamo che ci possa essere, sappiamo che è molto difficile, se viene siamo contenti, se non viene ci dispiace”.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 15:01