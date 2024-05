SONDAGGIO - Ha fatto bene la Juve a cacciare Allegri?

La domanda che tutti si fanno all'indomani della clamorosa decisione della Juventus di congedare mister Allegri

Non è una cosa frequente che la Juve lasci per strada un allenatore durante la stagione. Eppure è successo. Il club bianconero con uno stringato comunicato ha dato il benservito a Max Allegri, l’uomo dei 5 scudetti di fila, delle 2 finali di Champions e di tutti gli altri allori italiani possibili e soprattutto l’uomo messo sotto contratto per 4 anni con l’obiettivo di riportare la Juve in cima alla gerarchia delle squadre italiane ed europee. Il contratto faraonico non è stato portato a termine perché dopo 3 stagioni difficili e poco entusiasmanti il club ha deciso di troncare. Ha fatto bene?

I capi d’accusa nei confronti di Allegri

il cambio di dirigenza : a comandare non c’è più Andrea Agnelli, che lo aveva richiamato pagandolo a peso d’oro , ma Giuntoli – arrivato a tagliare gli ingaggi più onerosi – con cui la scintilla non è mai scoccata,

: a comandare non c’è più Andrea Agnelli, che lo aveva richiamato pagandolo , ma Giuntoli – arrivato a tagliare gli ingaggi più onerosi – con cui la scintilla non è mai scoccata, la mancanza costante di un gioco definibile tale nell’arco dei tre anni e una distanza siderale in termini di performance rispetto a Inter, Milan e Napoli;

definibile tale nell’arco dei tre anni e una distanza siderale in termini di performance rispetto a Inter, Milan e Napoli; l’utilizzo molto discutibile dei tanti giovani in rosa e il difficile legame con i senatori;

in rosa e il difficile legame con i senatori; da ultimo la clamorosa scanagliata al termine della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui Allegri ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti di arbitri, dirigenza, giornalisti e probabilmente anche alcuni giocatori

al termine della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in cui Allegri ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti di arbitri, dirigenza, giornalisti e probabilmente anche alcuni giocatori lo scarso feeling con i tifosi che da tre anni animano un trend #allegriout che riprende vigore a ogni prestazione sotto tono della squadra.

Le attenuanti di Allegri

Eppure il mister non è inviso a tutta la platea bianconera. In tanti riconoscono i meriti di questo allenatore e non sono contenti del suo allontanamento. In fondo Allegri:

ha sempre centrato gli obiettivi minimi : tutti gli anni la Juve sempre in zona Champions, una semifinale di Europa League persa malamente e alla fine una Coppa Italia;

: tutti gli anni la Juve sempre in zona Champions, una semifinale di Europa League persa malamente e alla fine una Coppa Italia; non ha avuto dalla società i giocatori di cui aveva bisogno (da Lukaku a un regista che sostituisse gli squalificati Pogba e Fagioli), ma solo rincalzi e giocatori modesti o demotivati (es Di Maria e Paredes);

di cui aveva bisogno (da Lukaku a un regista che sostituisse gli squalificati Pogba e Fagioli), ma solo rincalzi e giocatori modesti o demotivati (es Di Maria e Paredes); nella stagione scorsa si è letteralmente sobbarcato tutto il peso di comunicare verso l’esterno, mentre la società annaspava in silenzio per tutte le vicissitudini giudiziarie;

verso l’esterno, mentre la società annaspava in silenzio per tutte le vicissitudini giudiziarie; lo sfogo plateale dell’Olimpico è sicuramente una caduta di stile, ma in tanti chiedono di mettersi nei suoi panni con tutto ciò che ha dovuto patire in questi anni.

Sondaggio

Con queste premesse la domanda è d’obbligo: ha fatto bene la Juve a mandare via Allegri?

