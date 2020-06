Mercato Inter, Marotta punta un ex Juve: scambio in vista

Prende corpo la possibilità di un arrivo di Alvaro Morata all’Inter. L’attaccante spagnolo è attualmente in pole position nella lista del club nerazzurro nel caso di un addio di Lautaro Martinez, vicino al Barcellona.

La cessione del Toro è tutt’altro che scontata (tra i nerazzurri e i blaugrana le trattative si sono fatte in salita) ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta intensificando i contatti con l’Atletico Madrid, che a fine stagione dovrebbe riscattare Morata dal Chelsea per 55 milioni di euro.

L’arrivo di Edinson Cavani a Madrid (che molti media iberici danno per scontato) spingerebbe Morata verso il ritorno in Italia: i colchoneros valutano il giocatore 65 milioni di euro circa, una somma alta per l’Inter che però potrebbe reinvestire parte dei soldi della cessione di Martinez.

Inoltre Marotta per abbassare il prezzo sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista Matias Vecino come contropartita tecnica: il giocatore uruguaiano, già cercato in passato dal tecnico dell’Atletico Simeone, è valutato dall’Inter intorno ai 25 milioni di euro.

Morata ha giocato in Italia nel biennio 2014-2016 vestendo i colori della Juventus, con cui ha vinto due scudetti e due Coppe Italia, segnando 27 reti in 93 partite tra campionato e coppe. Sfumati Mertens e Cavani, è lui il giocatore su cui il Biscione ora punta di più per l’attacco.

“In caso di addio, al posto di Lautaro arriverà un giocatore di grande peso. Se parte Lautaro, arriverà un top player”, aveva confermato l’ad Marotta in una recente intervista.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 11:00