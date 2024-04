Scudetto Inter: da Cahla nuova frecciata al Milan, Marotta spaventa sul mercato, Inzaghi spiazza tuttih

Le parole dei protagonisti dopo il successo sul Torino, la decisione dell'allenatore coglie tutti di sorpresa, c'è chi si tatuerà la seconda stella

‘Dale Campeon’. La festa è già iniziata e anche Inzaghi salta con i tifosi. L’Inter è inarrestabile, batte i granata per 2-0 e fa esplodere la gioia del Meazza. Mentre il tecnico viene “annaffiato” in campo dai giocatori, l’uomo del match è Calhanoglu che, con una doppietta e il rigore ‘sottratto’ a Lautaro, si è preso la copertina nel giorno più bello. Ecco le parole dei protagonisti al termine della gara.

Inter, Calhanoglu: “Lautaro mi ha detto di calciare il rigore”

Al termine della gara, Calhanoglu è stato intercettato dai microfoni di DAZN. Tanta gioia e una punzecchiatura soft al Milan dopo anni di frecciate e polemiche: “E’ meraviglioso giocare dinanzi a uno stadio così pieno e ad un pubblico del genere. Il trucco per segnare su rigore è il tanto lavoro e la concentrazione massima; il rigore volevo farlo tirare a Lautaro. Volevo vederlo al top della classifica cannonieri ma lui mi ha detto di no e mi ha chiesto di tirarlo. La rivincita con i rossoneri per me non conta, oggi voglio solo divertirmi. Voglio essere sereno, dobbiamo giocare ancora. Non farò casino sul pullman scoperto, non voglio fare quello che è stato fatto a me in passato. Le dirette social sono diventate per me un punto di ritrovo per tantissimi tifosi, mi diverto anche così. Per me l’Inter è tutto e viene prima di tutto. Grazie a loro ho innalzato il mio valore”

Marotta e il mercato creativo

Giornata di gloria anche per Beppe Marotta che non si sbilancia però sul mercato, dando solo qualche indizio che spaventa un po’: “Inzaghi ha superato l’esame, ha dimostrato di essere bravo come sapevamo già, ma anche vincente. Meglio di lui non si può desiderare né trovare nulla, non siamo nemmeno a metà del nostro ciclo, Con lui il ciclo l’abbiamo già iniziato qualche anno fa. Quando si è un grande club bisogna dimostrare con i fatti, lui è stato bravo e vincente. È giovane e ambizioso. Il mercato? Soprattutto alla luce del fatto che ci sarà una competizione molto grande, normale che la rosa debba essere puntellata, ma dobbiamo fare i conti con la sostenibilità. Faremo un mercato creativo”.

Inzaghi lascia i riflettori al vice-Farris

Non si presenta davanti alle telecamere il tecnico Inzaghi e il perché lo spiega il suo vice Farris a Dazn: “Il fatto che ci sia io vi fa capire che persona è Simone, ha voluto che fossimo tutti noi a venire a parlare. Abbiamo lottato per tutto: centrato coppe, finali e scudetto. Il successo di questa stagione nasce da lontano, dallo scorso anno specialmente. Abbiamo anche perso qualcosina ma fa parte del percorso. Sono stati tutti fondamentali, nessuno è stato un rincalzo durante la stagione, anche Arnautovic e Sanchez. Ci teniamo a ringraziare il Torino per il grande gesto di sportività di oggi con la passerella d’onore ad inizio partita. Anche gli arbitri sono stati perfetti e li ringraziamo. Ora dobbiamo essere bravi a goderci questo finale di campionato”.

Inter, Carlos Augusto vuol tatuarsi la seconda stella

Anche chi non ha sempre giocato durante la stagione si è sentito comunque importante con il lavoro di Inzaghi, Carlos Augusto lo spiega a Dazn: “Sapevo di trovare un gruppo vincente qui all’Inter ma non immaginavo di vivere una stagione così: dalla Supercoppa allo scudetto. Il lavoro che ha fatto Inzaghi con noi è fondamentale, ognuno sa come aiutare la squadra, come ricoprire più ruoli e lui sa come valorizzarci. Per la prima volta vedrò cosa voglia dire vincere uno scudetto, sono in attesa di godermi la giornata con tutti i festeggiamenti. Sto aspettando di fare le foto e poi di svilupparle, come ricordo indimenticabile. Forse mi tatuerò la seconda stella”. Ora sì, la festa può iniziare davvero.

