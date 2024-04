Scudetto Inter, Simone Inzaghi salta coi tifosi a San Siro contro il Torino: un anno fa era vicino all'esonero

Il tributo di San Siro all'allenatore della seconda stella: e dire che appena un anno fa molti chiedevano la testa di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta casalinga col Monza.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Un anno fa, più o meno di questi tempi – era metà aprile, subito dopo la sconfitta contro il Monza – Simone Inzaghi era vicino all’esonero. O almeno, difficilmente sarebbe stato confermato al termine della stagione. Dopo il ko coi brianzoli a San Siro, l’hashtag #InzaghiOut era tra i più gettonati su X, che all’epoca si chiamava ancora Twitter. Pochi i tifosi nerazzurri disposti ancora ad accordare fiducia all’allenatore, lontanissimo dalle prime posizioni in classifica nonostante una rosa di primo livello.

Simone Inzaghi, in un anno dalle critiche ai trionfi

Strano ma vero, un anno dopo Simone Inzaghi è l’idolo indiscusso di San Siro. Uno dei beniamini della curva, anzi di tutti i settori. Che è successo nel frattempo? Semplice, l’Inter ha portato a casa tre trofei: una Coppa Italia, una Supercoppa, lo Scudetto della seconda stella. Ha raggiunto la finale di Champions, persa di stretta misura contro il Manchester City. È diventata in pochi mesi la dominatrice del campionato, la squadra da battere del calcio italiano. E gran parte dei meriti sono di Simone, che da ‘Inzaghino’ è diventato finalmente Inzaghi e basta. Un tecnico duttile, preparato, stimato dal gruppo. E ora anche da tutti i supporter nerazzurri.

Inter, la curva: “Salta con noi, Simone salta con noi”

Non a caso, tutto lo stadio ha invitato Simone Inzaghi a saltare a ritmo dei cori dei tifosi nei primi minuti del match contro il Torino. Una sfida che precede la festa Scudetto, con la parata dei protagonisti del ventesimo tricolore tra le vie di Milano. Un invito a cui il tecnico ha risposto abbozzando un sorriso di commozione, balzando per qualche istante in sincro con gli ultras. Le immagini sono state diffuse su X da Daniele Mari, direttore del sito FcInter1908.

Festa Inter, vicino il nuovo rinnovo per Inzaghi

Adesso sono tutti dalla sua parte, in un anno è cambiato davvero tutto. La società, a dire il vero, aveva accordato fiducia a Inzaghi già a settembre, col rinnovo del contratto fino al termine della stagione 2024-25. E presto potrebbe arrivare un ulteriore prolungamento. Adesso a chiederlo sono tutti. E sui social non c’è più traccia di #InzaghiOut. Adesso spopola il nuovo tormentone: #InzaghiSaltaConNoi.