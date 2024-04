Inter, festa scudetto infinita: bus scoperti, il nuovo inno, il dj set: dove vedere tutto in tv e in streaming

Dal termine della gara contro il Torino partirà lo show: i bus scoperti attraverseranno tutta la città fino al Duomo. I dettagli e la diretta tv

Una grande festa c’è stata e ci sarà ancora. L’Inter ha raggiunto la certezza aritmetica dello scudetto dopo il derby vinto 2-1 contro il Milan e la festa è iniziata lunedì ma la festa non finisce più. L’Inter celebra la sua seconda stella e per domani, in occasione della sfida casalinga al Torino – spostata appositamente alla domenica con inizio alle 12.30 per agevolare i tifosi – è già tutto pronto per una giornata di gloria. Dall’arrivo del pullman con la squadra verso le 11.30 fino a sera è fitto il programma dei festeggiamenti, tra parate, musica e cori. Un piatto ricco ma che non si esaurirà con la giornata di domani e che durerà fino all’ultima di campionato a Verona il 26 maggio con appendice speciale per l’ultima partita a San Siro, contro la Lazio il 19 maggio, quando verrà consegnato ai campioni d’Italia il trofeo della Serie A. Inoltre, è in previsto un altro spettacolo per i tifosi che si recheranno allo stadio. L’Inter non potrà comunque cucire la seconda stella sulla maglia fino al 1 luglio. Il regolamento della Lega prevede che solo una squadra possa portare lo scudetto e fino al 30 giugno quella squadra sarà il Napoli, campione in carica per il 2023-24. Ecco il programma della festa di domani.

L’Inizio della Festa sarà in Inter-Torino

I tifosi scorteranno il pullman dell’Inter diretto al Meazza ma sarà solo l’antipasto. Finita la gara, inizieranno i festeggiamenti dalle ore 16:00 con la parata dei bus scoperti dei calciatori dell’Inter che attraverseranno la città per 8 chilometri, dalla sede dello stadio Meazza fino al Duomo. La durata prevista della parata sarà di circa 4-5 ore, con momenti salienti come il passaggio davanti alla sede dell’Inter.

L’Attesa dei tifosi nerazzurri, dalla Terrazza 21 del Duomo al Dj Set

Dalle ore 20:00 circa è previsto l’arrivo dei bus scoperti in Piazza Duomo; i giocatori si affacceranno dalla Terrazza 21, per salutare tutti i tifosi, e la festa sarà seguita da un dj set con la presentazione di tutta la squadra da parte dello speaker nerazzurro.

Inter, ecco dove sarà trasmessa la parata dei Campioni di Italia

La Parata dei Campioni d’Italia sarà trasmessa in diretta su tutti i canali ufficiali del Club nerazzurro (Inter TV, YouTube, Twitch, Tik Tok, X, Inter.it e sull’app ufficiale): una maratona che inizierà al fischio finale di Inter-Torino e proseguirà fino alla fine dei festeggiamenti. Racconteremo la celebrazione della Seconda Stella senza perdere neanche un istante, seguendo passo dopo passo il percorso del bus nerazzurro, da San Siro fino a Piazza Duomo.

Inter, festeggiamenti anche contro Lazio: scudetto, concerti e cena

I festeggiamenti si protrarranno oltre la domenica, con l’ultima partita in casa contro la Lazio (19 maggio 2024). A seguito della consegna dello Scudetto, partirà un concerto con artisti nerazzurri (Ligabue, Tananai, Madame e Rose Villain). Seguirà una cena istituzionale al Castello Sforzesco, per concludere il periodo di celebrazioni con un tocco di sobrietà.

