Inter, festa scudetto: dopo il Torino pronta la parata coi bus per le vie di Milano

Grande festa per le strade di Milano per il ventesimo scudetto vinto dall'Inter dopo il successo per 2-0 in casa contro il Torino

Grazie al successo di lunedì per 2-1 nel derby contro il Milan, l’Inter ha conquistato il ventesimo campionato italiano della sua storia con cinque giornate di anticipo, raggiungendo anche il traguardo della seconda stella proprio davanti agli storici rivali rossoneri, e oggi è tempo per la vera e proprio parata scudetto per le vie di Milano in programma dopo il match vinto contro il Torino.

I festeggiamenti di lunedì

Anche dopo il successo contro il Milan i giocatori e i tifosi dell’Inter avevano festeggiato a lungo durante la notte prima a San Siro e, soprattutto, dopo nel cuore di Milano in Piazza Duomo, dove nonostante il freddo e la pioggia si erano radunati migliaia di tifosi nerazzurri per celebrare la seconda stella assieme ai protagonisti della trionfale cavalcata.

L’Inter batte il Torino, ora i festeggiamenti veri e propri

Già prima del match contro il Torino migliaia di tifosi nerazzurri hanno riservato ai proprio beniamini una calorosa accoglienza con fumogeni, bandiere e cori prima dell’entrata allo stadio, caricando ancora di più i giocatori dell’Inter, che poi in campo hanno battuto 2-0 i rivali granata grazie a una doppietta di Hakan Calhanoglu. Manca sempre meno alla parata scudetto.

Rivivi le emozioni di Inter-Torino.

Il programma della festa scudetto

L’inizio dei festeggiamenti è previsto per le ore 16.00 con la parata di due bus scoperti con i giocatori, che, a partire dallo stadio, percorreranno circa 8km attraverso la città di Milano per arrivare infine in Piazza Duomo. Il percorso, che dovrebbe durare tra le 4 e le 5 ore, sarà il seguente: via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza Venticinque Aprile, Bastioni di porta Nuova, via Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia, piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni e l’arrivo in piazza del Duomo, previsto intorno alle ore 21.00.

