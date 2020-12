Mercato Juventus: offerto un big ai bianconeri, la risposta di Paratici

La Juventus ha detto no a Mesut Ozil. Il fantasista turco, 32 anni, è in scadenza di contratto con l’Arsenal e al termine della stagione lascerà il club londinese: il suo profilo rientrerebbe nella politica di mercato dei bianconeri, che negli ultimi anni hanno messo a segno diversi colpi a parametro zero, e innalzerebbe senz’altro la qualità della mediana di Andrea Pirlo, che aspetta altri rinforzi a gennaio.

Il giocatore sarebbe stato offerto più volte nel corso degli ultimi anni al club bianconero, che però ha sempre rifiutato a causa dell’alto stipendio (percepisce 9 milioni di euro all’anno) e per le condizioni fisiche precarie degli ultimi mesi: Fabio Paratici e i dirigenti torinesi non vogliono ripetere l’errore fatto con Sami Khedira.

Il futuro di Ozil, secondo ESPN, potrebbe invece essere oltreoceano, negli Stati Uniti. In MLS sulle sue tracce ci sarebbero il DC United, i Los Angeles Galaxy e l’Inter Miami.

Resta invece apertissima la strada che porta a Paul Pogba, come spiegato dall’agente Mino Raiola nei giorni scorsi: “Inutile girarci attorno. Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma credo che la soluzione migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, capisce poco o niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”.

“Magari potrebbe essere proprio la Juve la sua prossima destinazione. Perché no? Fra l’altro il rapporto con la società e con i suoi ex compagni è eccellente. Al tempo del Covid, Paul non possono permetterselo in tanti. L’importante è volerlo”.

OMNISPORT | 12-12-2020 10:12