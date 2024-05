Empoli-Frosinone, moviola: Doveri vede solo i gialli ma non i rigori e i gol irregolari

La prova dell’arbitro nello scontro diretto per non retrocedere del Castellani analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito sei giocatori

Rientrato in A nello scontro salvezza Sassuolo-Lecce Doveri (che era andato male in Monza-Napoli) si era riscattato agli occhi del designatore ed è stato confermato in A per un’altra sfida per non retrocedere come Empoli-Frosinone. Il fischietto romano resta comunque tra i più in affidabili in assoluto, vediamo come se l’è cavata al Castellani.

I precedenti di Doveri con Empoli e Frosinone

Erano 17 i precedenti tra Frosinone ed Empoli. Bilancio nettamente a favore dei toscani, che conducono con 9 vittorie a 5. Sono solamente 3, invece, i pareggi. Nell’ultimo incrocio, quello della gara di andata, i giallazzurri si imposero 2-1 con le reti di Cuni e Ibrahimovic. Quindici le gare arbitrate con l’Empoli per un consuntivo di 7 vittorie, 3 pari e 5 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Perrotti con Ayroldi IV uomo, Irrati al Var e Marini all’AVar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: 9′ Barrenechea (F), 17′ Okoli (F), 60′ Valeri (F), 68′ Maleh (E), 73′ Barrenechea (F), Zurkowski (E).

Empoli-Frosinone, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 6′ Pezzella rischia grosso con un intervento in area di Cheddira che cade e va a terra, per l’arbitro si può proseguire. Al 15′ il Frosinone chiede un rigore con Lirola per un fallo di mani di Grassi in area ma aveva le braccia quasi attaccate al corpo: c’è un check del Var ma si prosegue. Al 18′ primo giallo: è per Okoli per il fallo su Fazzini. Al 21′ segna l’Empoli: Grassi calcia dal limite dell’area e Cerofolini respinge nella zona di Gyasi, che non sbaglia il tap-in da due passi. Dopo il check del VAR, però, Doveri annulla la rete per fuorigioco dell’ex Spezia.

Al 60′ giallo inevitabile per Valeri che ferma fallosamente Cambiaghi lanciato verso la porta. Al 63′ l’Empoli chiede il rigore per un mani di Berezinsky: il tocco c’è ma era di spalle ed in caduta. L’arbitro lascia giocare. Al 68′ giallo anche per Malè per un intervento duro su Soulè. Doveri non risparmia nessuno ed ammonisce anche il diffidato Barrenechea, che salterà la partita con l’Inter, per una reazione eccessiva dopo un fallo di Zurkowski, egualmente ammonito. Non convince del tutto l’arbitro in Empoli-Frosinone.