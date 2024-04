Atalanta-Empoli, moviola: il Var corregge l’arbitro, il motivo delle proteste ospiti

La prova di Fabbri nella gara del Gewiss Stadium ai raggi X, il fischietto di Ravenna, che era reduce da una gara-no a Napoli, ha ammonito 3 giocatori

Riabilitato dopo Inter-Verona e la gomitata non vista di Bastoni l’arbitro Fabbri – la scelta di Rocchi per Atalanta-Empoli, era tornato in A per Salernitana-Monza un mese dopo i pasticci di San Siro, e poi per Empoli-Bologna, era stato mandato in B per il caldissimo derby calabro Cosenza-Catanzaro ed era rientrato bene in A in Sassuolo-Udinese prima di essere nuovamente messo in panchina per gli errori in Napoli-Frosinone di due settimane fa. Vediamo come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium.

I precedenti di Fabbri con Atalanta ed Empoli

Fabbri aveva diretto già gli azzurri in 17 occasioni, con 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. La prima volta nel marzo del 2013, in occasione di Ascoli-Empoli 1-2. Diciassette anche i precedenti con la Dea: il bilancio era di 10 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Mondin con IV Ufficiale Cosso, al VAR Doveri e all’AVAR Guida, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Luperto, Kovalenko, Scalvini.

Atalanta-Empoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 24′ Luperto frena con una leggera trattenuta l’avanzata di Miranchuk, per Fabbri è punizione dal limite e ammonizione per il difensore dell’Empoli, protestano i giocatori toscani. Al 40′ El Bilal Touré cade in area dopo un contatto con Pezzella, Fabbri non vede l’intervento in tempo reale ma viene richiamato dal VAR all’on field review: dopo aver rivisto l’azione, torna sui suoi passi e assegna il penalty. Decisione corretta. Giuste tutte e tre le ammonizioni in Atalanta-Empoli.