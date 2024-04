Pagelle di Atalanta-Empoli 2-0: Pasalic e Lookman firmano il successo. Pezzella e Luperto i flop

Top e flop della partita Atalanta-Empoli, valevole per la 34° giornata di Serie A 2023/2024: una rete per tempo e la Dea regola il team azzurro. Squadra di Nicola spuntata e che paga qualche errore difensivo.

Tre punti per la Champions. Nella 34a giornata di Serie A, l’Atalanta si rimette in pista per l’Europa, approfittando anche della mancata vittoria della Roma a Napoli. I bergamaschi segnano un gol per tempo con Pasalic e Lookman per regolare un Empoli ordinato ma poco incisivo in zona offensiva. Considerata la gara da recuperare contro la Fiorentina, la Dea avrebbe addirittura la possibilità di scavalcare in classifica i giallorossi. Per i toscani c’è ancora del lavoro da fare per blindare la categoria.

Atalanta-Empoli, la chiave della partita

Ci sono punti pesanti in palio in questo Atalanta-Empoli che arriva a 5 giornate dalla fine del campionato. I nerazzurri, impegnati su tre fronti, attuano un massiccio turnover in ottica gestione delle risorse. Gli azzurri, privi dell’infortunato Cerri, sono ancora alle prese con la missione salvezza e non possono correre rischi. La Dea sblocca l’incontro su calcio di rigore: senza Koopmeiners è Pasalic a firmare l’1-0 a pochi minuti dalla fine del primo tempo.

Ad inizio ripresa Lookman chiude i conti con una meravigliosa azione individuale. Prova a cambiare l’inerzia della gara Davide Nicola ma ormai i giochi sono compromessi. Anche perché i bergamaschi attingono dalla panchina per trovare nuova linfa. Insomma Empoli che non rinuncia ma parallelamente Atalanta che concede poco. E che si porta a casa la cosa più importante: i tre punti.

Top e flop dell’Atalanta

Lookman 7 Meravigliosa l'azione individuale che porta al secondo gol.

De Roon 6,5 Pasalic segna ma il centrocampo è in mano all'olandese.

El Bilal Touré 6,5 Semina il panico tra i centrali toscani.

Pasalic 6,5 Non aveva cominciato bene la partita ma ha sfruttato un episodio per scrivere il suo nome sul tabellino.

Zappacosta 6 Meno dirompente delle ultime uscite

Top e flop dell’Empoli

Cambiaghi 6 Costruisce poco l'Empoli e quel poco passa proprio dall'ex.

Fazzini 6 Il giocatore in grado di dare qualità alla manovra empolese.

Pezzella 5 Ha la colpa di aver procurato il rigore per l'1-o orobico.

Luperto 5 Anche lui oggi finisce risucchiato nel vortice atalantino.

Niang 5,5 Combina troppo poco per rendersi pericoloso.

Atalanta-Empoli: il tabellino del match

Marcatori: 42′ rig. Pasalic, 51′ Lookman

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti (dal 56′ Kolasinac), Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon (dal 56′ Ederson), Pasalic, Ruggeri (dal 56′ Hateboer); Miranchuk (dal 73′ Koopmeiners), El Bilal, Lookman (dall’84’ De Ketelaere). A disp. Musso, Rossi, Comi, Bonfanti, Bakker, Adopo, Scamacca. All. Gasperini

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz (dal 24′ Cacace), Luperto; Gyasi, Fazzini (dal 61′ Kovalenko), Grassi (dal 61′ Marin), Maleh (dal 74′ Cancellieri), Pezzella; Niang (dal 61′ Caputo), Cambiaghi. A disp. Perisan, Seghetti, Goglichidze, S. Bastoni, Zurkowski, Destro, Shpendi. All. Nicola

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: al 23′ Luperto (E), al 78′ Kovalenko (E), all’82’ Scalvini (A)

Recupero: 3′ pt; 4′ st

Serie A: la classifica completa