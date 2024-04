Atalanta, Percassi riscatta De Ketelaere: l’annuncio, le cifre e la reazione dei tifosi del Milan

L'amministratore delegato della Dea conferma la volontà degli orobici di riscattare il belga in prestito dal Milan e scatena la reazione dei tifosi rossoneri sui social

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Atalanta-Liverpool, l’emozionante ritorno di Stromberg: le lacrime e l’esultanza senza freni per la Dea

Charles De Ketelaere e l’Atalanta, il matrimonio definitivo si farà. A confermarlo è lo stesso amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, che a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia ha praticamente annunciato il riscatto dell’attaccante belga in prestito oneroso dal Milan. Tra commenti dei tifosi e cifre, scopriamo gli umori in casa rossonera e il possibile incasso del Diavolo dalla cessione di CdK agli orobici.

Ataltanta, riscatto De Ketelaere più vicino

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, conferma la volontà della Dea di riscattare Charles De Ketelaere dal Milan a fine stagione. Le parole che hanno aggiunto un ulteriore tassello a una prospettiva sempre più concreta sono arrivare pochi minuti prima dell’ennesima prova da incorniciare, con tanto di assist a Scamacca per il gol del 2-1, del talento belga sotto la guida di Gian Piero Gasperini, il successo per 4-1 contro la Fiorentina che vale la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

La conferma di Percassi

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset e interrogato sull’argomento dal giornalista di fede milanista, Franco Ordine, Percassi non si è tirato indietro e ha confermato la voglia dell’Atalanta di continuare a puntare su un talento che a Bergamo è completamente rinato dopo il flop clamoroso della passata stagione in rossonero agli ordini di Stefano Pioli. “De Ketelaere deve confermare la casa a Bergamo? Sì, io gli suggerirei di confermarla, perché si sta molto bene qui…”, annuisce sorridendo il Ad nerazzurro.

Quando guadagna il Milan dal riscatto di De Ketelaere

Una conferma che porterà la Dea a versare nelle casse del Milan, oltre ai 3 milioni di euro per il prestito oneroso già investiti, ulteriori 22 milioni più 4 di bonus e il 10% su una eventuale futura rivendita. Approdato sotto la Madonnina l’estate due estati fa per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, il belga sembra aver trovato la sua dimensione a Bergamo, palesando a sua volta a più riprese la volontà di non tornare a Milano. Il riscatto della Dea permetterà al Milan di limitare i danni contenendo la minusvalenza.

Tifosi rossoneri senza rimpianti

Sui social, i tifosi del Diavolo commentano la cessione ormai a un passo dimostrando di non aver troppi rimpianti. Qualcuno scrive: “23 e rotti al Milan e De Ketelaere all’Atalanta. Tutti contenti” e ancora: “CI SIAMOOOO. Il brocco ai brocchi e contenti tutti”, “Meglio, uno scarpone in meno“, “Ma speriamo!”, “Dai così ci date una mano per Zirkzee“, “Non deluderci Percà”, “Più bonifici e meno chiacchiere! Facciamolo scattare questo riscatto!“.