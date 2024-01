Milan, l’ex De Ketelaere fa doppietta anche a parole: dichiarazione velenose sul mondo rossonero

Dopo la stagione da dimenticare nella squadra di Pioli il belga è rinato come attaccante nell’Atalanta di Gasperini: in un’intervista spiccano un paio di frecciate all’ambiente milanista

19-01-2024 16:30

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Charles De Ketelaere non poteva essere l’abulico e inconcludente trequartista visto nella scorsa stagione con la maglia del Milan. Passato all’Atalanta in prestito, il belga è rinato, mostrando le sue qualità nel ruolo di attaccante: intervistato dalla Gazzetta dello Sport, De Ketelaere s’è tolto qualche sassolino dalle scarpe, lanciando un paio di frecciate al veleno contro il Milan.

Milan, l’ex De Ketelaere rinato all’Atalanta

Le due frecciate dell’ex De Ketelaere al Milan

Atalanta, De Ketelaere e l’importanza di Gasperini

Milan, l’ex De Ketelaere rinato all’Atalanta

Dopo la deludente stagione d’esordio con il Milan – 40 partite con zero gol e un assist – Charles De Ketelaere è rinato all’Atalanta, nel ruolo di attaccante pensato per lui da Gian Piero Gasperini. Il 22enne belga finora ha collezionato 24 presenze considerando tutte le competizioni, condite da 7 gol e 5 assist: numeri che giustificano l’investimento fatto dal club bergamasco, che l’ha prelevato in estate dai rossoneri in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni più 4 di bonus.

Le due frecciate dell’ex De Ketelaere al Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, De Ketelaere non ha perso l’occasione di lanciare un paio di frecciate al veleno contro il Milan. “Il nerazzurro? Tutti dicono che siano i colori che mi stanno meglio”, dice De Ketelaere, stuzzicando il mondo rossonero e piazzando il primo colpo. La doppietta arriva poco dopo, quando il 22enne belga parla delle due vittorie ottenute in questa stagione contro i rossoneri, in serie A (3-2 con suo assist per il 2-1 di Lookman) e ai quarti di Coppa Italia (2-1). “Dopo le due vittorie contro il Milan non ho pensato ‘Non mi avete capito’ – afferma il belga -, ma certo quando abbiamo battuto il Frosinone non ero così contento, questo sì. Non era una sensazione negativa, però so cos’è il Milan, dunque anche cosa significa batterlo”.

Atalanta, De Ketelaere e l’importanza di Gasperini

Alla Gazzetta, però, De Ketelaere spiega anche l’importanza che per la sua rinascita ha avuto l’Atalanta e il lavoro svolto con Gasperini. “Il futuro? È gennaio, c’è ancora tempo – ha detto De Ketelaere -. Oggi penso solo che quel che accadrà non dipenderà soltanto da me e mi hanno insegnato che devo pensare solo alle cose che posso ‘controllare’: il prossimo allenamento, la prossima partita. E il fatto che sono molto contento di essere qui all’Atalanta. Con i consigli tecnici e tattici di Gasperini ha fatto evolvere il mio modo di vedere il calcio. Mi ha detto subito: ‘In campo devi essere protagonista. Chi segna o fa un assist lo è di sicuro, ma puoi esserlo anche con un pressing fatto bene, giocando bene da attaccante‘. Già al Bruges, dove giocavo in vari ruoli, sentivo di poterlo essere. Ora lo so: mi sento molto meglio così, da punta”.