Milan, De Ketelaere brilla nell’Atalanta e manda un messaggio Pioli e intanto scoppia il caso Bennacer

Charles De Ketelaere brilla con la maglia dell’Atalanta e mette nel mirino Pioli: “Non sono un giocatore che corre 13 km”. Bennacer prepara le valigie per la Coppa d’Africa

19-12-2023 12:49

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

La vittoria contro Newcastle e Monza non ha rasserenato le acque in casa Milan. Il clima di tensione, nato soprattutto dai continui infortuni, continua ad aleggiare tra i rossoneri e anche quello che avviene a chilometri di distanza, come il gol di De Ketelaere con la maglia dell’Atalanta, diventa fonte di polemiche.

De Ketelaere: gol e frecciata a Pioli

Charles De Ketelaere continua nel suo tentativo di togliersi di dosso il marchio di “oggetto misterioso”. La scorsa stagione con la maglia del Milan è stata molto complicata e ora il giocatore belga cerca di ritrovare la scintilla persa un anno fa. Contro la Salernitana è andato ancora una volta a segno aiutando l’Atalanta a vincere una partita molto importante in rimonta.

A fine partita non è mancata quella che è sembrata una stoccata a Stefano Pioli: “Penso di stare meglio fisicamente ma è la posizione in campo che mi dà più forza per giocare. Non sono un giocatore che può correre 12 km, ma posso avere molta intensità e in questa posizione riesco a fare più questo e mi sento anche più forte nell’azione che faccio”.

Pobega: almeno due mesi di stop

L’eliminazione dalla Champions con il paracadute Europa League resta la macchia nel cammino del Milan in questa stagione. La squadra di Stefano Pioli resta in corsa per il campionato anche se i tifosi sembrano non crederci molto e il tecnico rossonero finisce costantemente nel mirino soprattutto per i tanti infortuni.

L’ultimo quello più serio riguarda Tommaso Pobega che ha riportato una lesione al retto femorale che potrebbe tenerlo lontano due mesi dai campi di gioco. L’altro quello di Okafor con l’attaccante svizzero che rischia di rimanere fermo ai box per circa 6 settimane.

Bennacer vola in Coppa d’Africa

L’ultimo caso però riguarda Ismael Bennacer. Il centrocampista francese, ma di nazionalità algerina, ha messo insieme solo 65 minuti in questa stagione dopo l’operazione al ginocchio dello scorso anno e già figura nella lista dei preconvocati dell’Algeria in Coppa d’Africa con il giocatore che ha dato la sua disponibilità ad esserci. Una mossa che non ha fatto particolarmente piacere ai tifosi rossoneri che avrebbero voluto vederlo in campo con la maglia del Milan nel mese di gennaio.