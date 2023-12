Milan, il video TikTok con Loftus-Cheek diventa un caso: il club costretto a rimuoverlo

Il club rossonero pubblica un video di Natale con il centrocampista inglese Loftus-Cheek come protagonista ma il contenuto può essere “frainteso” ed arriva la decisione di rimuoverlo

TikTok rischia di essere ancora una volta fonte di problemi per il calcio italiano. La società che si è trovata nei guai per questo motivo per prima è stato il Napoli con il famoso video su Victor Osimhen che quasi ha portato a un addio del giocatore nigeriano, ora a essere in difficoltà potrebbe essere il Milan che però ha deciso di correre subito ai ripari.

Il controverso video di Loftus-Cheek

TikTok è una piattaforma video su cui la prima regola è quella di prendersi in giro, è un social che punta sull’aspetto ridicolo delle cose e anche le società di calcio italiane lo usano in questo modo. Nelle ultime settimane il Milan ha pubblicato diversi contenuti in vista dell’imminente Natale, tutti molto divertenti ma c’è stato anche qualcosa che è andato storto.

Il club rossonero ha pubblicato infatti un contenuto con Ruben Loftus-Cheek come protagonista. Il tema del video è uno dei trend dell’ultimo periodo e che mira a prendere un po’ in giro i realizzatori di video “amatoriali” che con una serie di trucchetti di poco conto riuscirebbero ad ottenere effetti speciali simili a quelli dei professionisti.

Anche il Milan ha scelto questa strada con il centrocampista inglese nei panni di un videomaker mentre cerca di realizzare un video a tema natalizio, con l’aiuto di qualche luce, un telefono, un pacco regalo e della neve finta.

La rimozione del video

Il video ha fatto la sua comparsa sulla pagina ufficiale del Milan ma poi è stato rimosso dal club rossonero. Ad essere finita nel mirino l’uso di questa sorta di neve finta, che qualcuno con spirito polemico ha voluto “scambiare” con qualcosa di illegale. Ovviamente negli intenti del Milan non c’era niente di tutto questo, ma con i social bisogna andarci con i piedi di piombo come insegna il caso Osimhen e il club ha deciso di cancellare il contenuto dalla piattaforma. Non è però riuscito a farlo abbastanza in fretta però, in tanti sono riusciti infatti a scaricare il video che ora sta vivendo una specie di seconda vita su altre piattaforme social.

Milan: il centrocampo è di Ruben

I tanti problemi di infortuni che stanno mettendo in difficoltà il Milan continuano. L’ultimo a fermarsi è stato Pobega che ha lasciato il campo nel coso del match contro il Monza portando una lesione al retto femorale che lo terrà lontano per qualche settimana. Lo stesso Ruben Loftus-Cheek ha dovuto fare i conti con la sua parte di infortuni ma anche contro i brianzoli è stato uno dei migliori tra i rossoneri. A spaventare i tifosi ora è la possibile partenza di Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa.

Il centrocampista algerino sta recuperando dall’infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dalla scorsa stagione ma sembra già pronto per vestire la maglia del suo paese nella competizione africana che comincerà il prossimo 13 gennaio e che potrebbe privare il Milan di un altro giocatore importante.