Europa League: Milan-Rennes stuzzica i tifosi, questa coppa ci manca e va vinta

L'accoppiamento con i francesi nei playoff autorizza l'ottimismo: social scatenati. L'andata il 15 febbraio al Meazza, ritorno il 22 febbraio a Rennes

18-12-2023 15:11

Considerata la sfortuna avuta nel sorteggio di Champions in estate, quando era stato inserito nel girone della morte finendo come vittima sacrificale, c’era chi si aspettava una brutta sorpresa anche dall’urna dei playoff di Europa League in casa Milan ma stavolta la dea bendata non ha voltato le spalle ai rossoneri. La squadra di Pioli ha pescato il Rennes, modesta formazione francese che in Ligue1 è tredicesima con sole 3 vittorie conquistate e 16 punti in classifica.

L’andata sarà Milan-Rennes al Meazza il 15 febbraio

Il Milan giocherà l’andata in casa il 15 febbraio a San Siro, il ritorno Rennes-Milan è previsto per il 22 febbraio al Roazhon Park. Il sito ufficiale del club transalpino ha annunciato così il sorteggio su twitter: “Lo Stade Rennais F.C. ha scoperto il suo avversario negli spareggi di Europa League! I bretoni sfideranno il Milan, vero punto di riferimento del calcio europeo”.

Europa League, Franco Baresi pensa in grande

Lapidario il commento dell’ambasciatore rossonero a Nyon, Franco Baresi: “Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma il Milan deve pensare in grande, deve essere ambizioso. Noi dobbiamo pensare a vincere, con grande rispetto per l’avversario, ma dobbiamo pensare in grande. Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo”.

Tifosi ottimisti: vinceremo la coppa

Fioccano i commenti sui social: “Siamo a Natale, abbiamo preso le Rennes” e poi: “6 punti in 16 partite per il Rennes in campionato. Se non passiamo siamo dei..pioli” e anche: “Mah poteva andare molto meglio ma anche peggio. Penso che sia obbligatorio passare e senza neanche rischiare possibilmente” e ancora: “Rennes da rispettare, ma erano Sporting e Marsiglia le vere “minacce”. Il Milan deve passare, punto”

C’è chi osserva: “Il proprietario del modesto Rennes è Pinault (propietario di Gucci ecc…)… 60mld di patrimonio personale… ennesima dimostrazione che manco i super stra miliardari hanno tutto sti desiderio di buttar soldi nel calcio… ” e anche: “Spero che si onori questa coppa. È un trofeo che non abbiamo mai vinto ed è pur sempre una competizione internazionale che ti permette di giocare la Supercoppa Europea”

I tifosi ci credono: “Ci è andata bene, mettiamoci in testa che in questa competizione noi siamo dopo Liverpool e Bayern Leverkusen, se tutto va bene la vinci” e anche: “non hanno niente da perdere, senza pressioni. Vediamo di recuperare più gente possibile e vediamo se riusciamo a reggere 2 competizioni. Poi ste cose sono in divenire, adesso possiamo dire qualsiasi cosa poi se pur senza strafare passiamo i turni l’appetito vien mangiando” e infine: “Se non passiamo con questi siamo lo zimbello d’Europa, è stato un buon sorteggio.“