Europa League, domani il sorteggio: info, orari, i pericoli per Roma e Milan e dove vederlo in tv

Tutto quello che c'è da sapere su Nyon e i possibili verdetti dei playoff di Europa League. Li attendono frementi José Mourinho e Stefano Pioli

17-12-2023 14:00

Giornalista pubblicista. Per Virgilio Sport scrive principalmente di calcio italiano, che non esita a definire ancora "il più bello del mondo" alla faccia dell'esterofilia imperante. E' talmente appassionato di stadi che li ha scelti come argomento per la sua tesi di laurea

Ultime ore di attesa per Roma e Milan prima di conoscere il loro destino europeo. Entrambe avrebbero preferito non prendere parte al sorteggio di Nyon in programma per domani 18 dicembre alle ore 13 ma questa è la realtà. Con la testa ai match di oggi, un pensierino sarà dedicato inevitabilmente anche alle urne sperando siano favorevoli ad entrambe. Non mancano comunque le insidie sia per una che per l’altra in un’Europa League nella quale le italiane devono puntare ad essere protagoniste.

Il regolamento del sorteggio

Tutto molto semplice. Sono poche le regole da tenere in mente in vista dei sorteggi di Nyon di Europa League. In totale ci sono 16 squadre così suddivise: le 8 seconde classificate nella fase a gironi della stessa competizione (teste di serie) e le 8 retrocesse dalla Champions League (non teste di serie). Nessuna squadra può affrontare una della sua stessa nazione. Ecco perché non è possibile un immediato confronto tra Roma e Milan. Per il resto ogni abbinamento è possibile.

I rischi per la Roma: le avversarie da evitare

La premessa è doverosa e vale anche per il Milan: non esistono ostacoli insormontabili per le nostre rappresentanti. Certo, se il sorteggio evitasse di mettere di fronte alla Roma una tra Galatasaray, Benfica e Feyenoord a Trigoria non si dispererebbero affatto. Il Lens sta facendo discretamente bene in Ligue 1 mentre lo Shakthar Donetsk è costretto a inseguire in Ucraina anche se con 2 partite in meno (la prima la giocherà domani). La soluzione più morbida è rappresentata dallo Young Boys (4 sconfitte in 6 gare di Champions).

I rischi per il Milan: le avversarie da evitare

Sono tante le possibilità francesi per il Milan. Anzitutto c’è il Marsiglia dell’ex Rino Gattuso, una squadra in ripresa dopo le difficoltà iniziali. Sarebbero accolte con maggior favore Rennes e Tolosa che se la stanno passando maluccio in Ligue 1. Una rivale temibile è invece lo Sporting che è primo in Portogallo. E’ abbordabile il Friburgo, ammirato già lo scorso anno contro la Juventus. Sparta Praga e Qarabag rappresentano le opzioni chiaramente migliori sulle carta: quelle che se potesse Stefano Pioli pescherebbe con le sue stesse mani.

Il calendario e il programma della competizione

Le partite si giocheranno tra il 15 e il 22 febbraio. Le otto vincitrici raggiungeranno agli ottavi di finale le otto vincitrici dei rispettivi gironi di Europa League e a quel punto ci sarà un nuovo sorteggio (già programmato per il 23 febbraio). Ad attendere gli eventi ci sono l’Atalanta, il West Ham, il Brighton, i Rangers, il Liverpool, il Villarreal, lo Sparta Praga e il Bayer Leverkusen. Insomma, il livello è destinato poi chiaramente ad alzarsi in un percorso che porterà le due migliori alla Dublin Arena in Repubblica d’Irlanda il 22 maggio 2024.

Dove vedere il sorteggio in TV e in streaming

Il sorteggio dei playoff di Europa League si terrà lunedì alle 13 a Nyon, dopo quello di Champions League, e verrà trasmesso in diretta su Sky e sul sito dell’Uefa.