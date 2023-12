Roma - Sheriff, Mourinho: "Pisilli piangeva, questi ragazzi vogliono giocare per la Roma"

Il tecnico in conferenza stampa dopo il 3-0

15-12-2023 16:26

Josè Mourinho in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro lo Sheriff: “Ci sono le opportunità e i giocatori, i genitori e i procuratori che accettano o meno un determinato tipo di percorso. Bove ha fatto come Pisilli, ha iniziato giocando poco, è cresciuto senza tipo di pressione. Alcuni spingono perché i ragazzi vadano via perché li ritengono fenomeni e non possono aspettare. Anche il FPF ci porta a delle scelte. Senza, anche Volpato sarebbe qui. Serve equilibrio. Tahirovic mi piaceva molto ed è dovuto andare. Questi ragazzi però hanno qualcosa di diverso: sono romanisti, ragazzi che andavano a chiedere autografi a Trigoria. E vivono tutto con emozione. Pisilli piangeva in campo e nello spogliatoio, piangevo anche io. Questi ragazzi vogliono essere giocatori della Roma, non vogliono soldi o cambiare la loro vita. È qualcosa di molto bello. Per me è bello aiutarli”.