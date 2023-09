Milan, l'infortunio di Loftus-Cheek fa infuriare i tifosi: "Sempre la stessa storia"

Il Milan supera la Lazio grazie a una prestazione più che convincente e si prende la testa solitaria della classifica, ma sui social i tifosi rossoneri sono su tutte le furie

30-09-2023 20:53

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Il Milan supera 2-0 senza grandi problemi la Lazio, dominando per larghi tratti lo scontro di San Siro e manda un messaggio chiaro all’Inter, impegnata in serata all’Arechi contro la Salernitana. Nonostante i tre punti che valgono, almeno per qualche ora il primato solitario, tra i tifosi del Diavolo non mancano di sfogare la propria rabbia sui social.

La serata (quasi) perfetta del Milan

Due a zero a una diretta rivale come la Lazio. Primato solitario in classifica in attesa della gara dell’Inter. Prestazione da grande squadra, senza affanno e in pieno controllo sui 90′. Eppure, la serata dei tifosi del Milan resta dolceamara. Il motivo è da ricercare dello stop forzato occorso a un pilastro del Diavolo di questo avvio di stagione: Ruben Loftus-Cheek.

Rivivi tutte le emozioni di Milan-Lazio

Musah in rampa di lancio

Il mediano inglese si è, infatti, visto costretto ad alzare bandiera bianca ancora prima della mezz’ora. Al suo posto, in campo ci è andato Yunus Musah, senza che l’equilibrio in campo ne abbia risentito. L’ex Valencia ha giocato una gran bella partita e, vista anche l’assenza concomitante di Rade Krunic e Ismael Bennacer, si candida per lo scontro del Signal Iduna Park che mercoledì sera vedrà i rossoneri giocarsi contro il Borussia Dortmund buone chance di passaggio dei gironi di Champions League.

La rabbia di Loftus-Cheek

La speranza è, ovviamente, quella di ritrovare la fisicità e la qualità di RLC il prima possibile. Le prime indiscrezioni sull’infortunio parlano di un guaio muscolare al pube. Un problema che, vista la reazione rabbiosa dell’ex Chelsea nel tunnel che porta negli spogliatoi con la maglia gettata a terra, potrebbe non essere semplicissimo e che scatena la rabbia dei tifosi del Diavolo sui social.

Tifosi rossoneri furenti sui social

Su internet c’è chi scrive: “Ricominciamo esattamente come gli anni scorsi” e, ancora: “I preparatori atletici hanno fatto rompere pure a me sul divano”. Qualcuno mette nel mirino Pioli: “Infortunato grazie a Pioli e/o chi ha deciso di non farlo riposare dopo Cagliari”, “Una vergogna“, “E via che si riparte con gli infortuni… Siamo un caso unico al mondo, ma che c… o gli fanno a Milanello”, “Ma che cavolo! Possibile che non riusciamo a fare una partita senza perdere qualcuno?“.