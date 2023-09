Milan-Lazio 2-0, Pioli allarga la lista dei titolari: ora punta su Adli e Musah

Il Milan conquista una vittoria meritata contro la Lazio, Pioli si gode tre punti pesanti ma soprattutto le prestazioni di Adli e Musah. Preoccupano le condizioni di Loftus-Cheek, poi una battuta sull’Inter

30-09-2023 20:33

Il Milan si è messa il derby alle spalle. La squadra di Stefano Pioli conquista una vittoria meritata contro la Lazio che la tiene al primo posto in classifica (in solitaria in attesa dell’Inter) e soprattutto tre punti che scacciano via qualsiasi pensiero negativo arrivato dopo la batosta nel derby.

Milan, Pioli: “Secondo tempo di altissimo livello”

Una gara a 360 gradi del Milan che però nella ripresa ha fatto sicuramente meglio, aggressione alta sui portatori di palla avversaria e tante occasioni da gol create.

Avevamo preparato la partita per cercare di fare più palleggio, qualche volta abbiamo forzato un po’ troppo nel primo tempo e abbiamo subito delle ripartenze. Nel secondo tempo che la squadra abbia giocato un secondo tempo a livello di energie e di voglia è importante perché non è facile giocando ogni due giorni. Abbiamo vinto con merito.

Adli e Musah: ora Pioli ha due titolari in più

La gara contro la Lazio non restituisce a Stefano Pioli solo morale e tre punti in classifica. Le prove di Adli, partito di nuovo titolare dopo Cagliari, e quella del subentrato Musah allargano ancora di più le scelte del tecnico.

Adli? Gli ho detto che era la prima partita che giocava a San Siro e forse un po’ si è visto. Doveva essere più intraprendente, dovevamo cercarlo un po’ di più. Ma devo rivedere bene se è stato lui a non farsi trovare in posizione o se i suoi compagni hanno ritardato a dargli la palla. Ma sta crescendo tanto ed è diventato un titolare del Milan. Musah ha più caratteristiche di inserimento, ha tanta gamba e corsa, ha sicuramente favorito Pulisic e gli ha aperto spazi. Anche lui sta crescendo tanto anche se lo vorrei un po’ più disciplinato senza palla. Ma gli possiamo concedere qualche piccola disattenzione per tutta l’energia e l’intensità che mette in mezzo al campo. Abbiamo tante caratteristiche nel nostro centrocampo. Sarebbe un peccato se si fermasse Loftus-Cheek. Ha un problema al pube o forse verso gli addominali, domani faremo delle valutazioni.

Pioli, il Borussia in Champions e la battute sull’Inter

Qualche ora per festeggiare e poi riposare, il Milan si gode il successo con la Lazio ma pensa già alla gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.