Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori14:30 Fonte: Gettyimages

Il Milan va a caccia di conferme dopo le vittorie con Verona e Cagliari che gli hanno permesso di riagganciare la vetta della classifica. La Lazio, reduce anch'essa dai tre punti contro il Torino, proverà a proseguire la risalita dopo un avvio di campionato complicato.14:30

Precedenti a San Siro che sorridono al Milan che ha vinto sei delle ultime sette gare in casa contro la Lazio in Serie A, i biancocelesti sono però in ripresa e quest'anno in trasferta hanno già fatto bottino pieno in casa dei campioni d'Italia.14:39

Formazione MILAN (4-3-3): Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez - Loftus Cheek, Adli, Reijnders - Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Mirante, Sportiello, Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino, Thiaw, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Jovic, Okafor.17:00

Formazione LAZIO (4-3-3): Provedel - Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj - Guendouzi, Rovella, Luis Alberto - Zaccagni, Castellanos, Felipe Anderson. A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Immobile, Isaksen, Pedro.17:01

Nel Milan dopo il turno di riposo torna dal primo minuto Giroud che guiderà l'attacco con ai suoi lati Pulisic e Leao, anche lui partito dalla panchina contro il Cagliari. Confermato Adli in mezzo al campo. In difesa spazio a Kjaer che prende il posto di Thiaw, in porta rientra Maignan. Nella Lazio novità Castellanos come terminale offensivo, Immobile parte fuori. Confermati Zaccagni e Felipe Anderson nel tridente, mentre a centrocampo gioca Guendouzi. In difesa recupera l'ex Romagnoli che affiancherà Casale.17:05

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - LAZIO. Arbitra Massa.18:00

4' Avvio di gara intenso, molto gioco in mezzo al campo e contrasti duri sin da subito.18:04

7' Calcio d'angolo Lazio, batte tagliato Luis Alberto ma spazza la difesa rossonera.18:07

12' Ancora nessun tiro in porta ma il Milan prova a guadagnare metri.18:12

13' FELIPE ANDERSON! Ripartenza veloce della Lazio, Zaccagni serve Felipe Anderson che si invola verso la porta e conclude con il sinistro, ma colpisce l'esterno della rete.18:14

16' Prova la conclusione Zaccagni da posizione defilata. Blocca Maignan.18:17

20' Venti minuti di gioco, partita bloccata ma intensa.18:21

24' Continuano i duelli sopratutto in mezzo al campo, una partita molto tattica e che trova pochi spazi per entrambe le squadre.18:25

26' Conclusione di Felipe Anderson dalla distanza, palla a lato.18:27

29' Problema muscolare per Loftus Cheek, al suo posto entra Musah.18:29

33' LEAO! Il portoghese prende palla sulla sinistra, uno contro uno con Marusic e conclusione con il mancino sul primo palo. Provedel smanaccia in angolo.18:34

38' Numero di Leao sulla fascia sinistra e cross morbido in area, non ci arriva Giroud, palla deviata in angolo da Hysaj18:39

42' Molti palloni recuperati in mezzo al campo e continue ripartenze. Cresce l'intensità in questo finale di primo tempo.18:44

45' OCCASIONE MILAN! Giroud sotto porta calcia di prima di destro su assist si Musah, Provedel è reattivo, la palla finisce tra i piedi di Reijnders che prova il colpo di tacco ma scheggia il palo.18:46

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.18:46

45'+2' Fine primo tempo: MILAN - LAZIO 0-0.18:48