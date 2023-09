Napoli, Osimhen diventa un caso diplomatico: in campo il governo della Nigeria

Anche il Ministro dello Sport John Owan Enoh è intervenuto nella querelle tra il giocatore e il club azzurro scaturita dai video di scherno pubblicati su Tiktok

29-09-2023 18:39

La querelle tra Victor Osimhen e il Napoli diventa un caso diplomatico: sulla vicenda è infatti intervenuto il Ministro dello Sport del governo della Nigeria, John Owan Enoh, che ha fatto sapere di voler approfondire la questione per tutelare gli interessi del centravanti.

Napoli, Osimhen diventa un caso diplomatico

Nella querelle tra Victor Osimhen e il Napoli si inserisce ora anche il governo della Nigeria. Il Ministro dello Sport del paese africano John Owan Enoh ha infatti annunciato di essere impegnato a raccogliere informazioni sulla vicenda dei video di scherno nei confronti dell’attaccante postati martedì sul profilo Tiktok del club azzurro. Video che hanno spinto Osimhen a cancellare le sue foto con la maglia del Napoli su Instagram (generando ulteriori polemiche) e hanno portato il suo agente Roberto Calenda a una dura reprimenda nei confronti del club di Aurelio De Laurentiis in un post pubblicato su Twitter.

Caso Osimhen, l’intervento del Ministro dello Sport della Nigeria

“Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti – ha fatto sapere il Ministro Enoh -. Sono anche in contatto con il Ministro degli Affari Esteri e con l’ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l’Italia”. Mentre il Napoli tentava dunque di gettare acqua sul fuoco pubblicando un comunicato in cui spiegava di non aver mai voluto offendere Osimhen, in Nigeria la temperatura rimaneva bollente.

Caso Osimhen, l’affondo del ministro nigeriano Enoh

Il Ministro dello Sport del governo nigeriano, infatti, ha poi aggiunto alla sua dichiarazione una presa di posizione piuttosto forte. “Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera”, le parole di Enoh.