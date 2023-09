Napoli, Balotelli al veleno su caso Osimhen: frecciata anche a Mourinho

L'ex attaccante della nazionale italiana torna sul caso Osimhen-Napoli e difende il nigeriano, poi richiama lo Special One alle sue responsabilità

29-09-2023 16:47

Osimhen ha un nuovo alleato, o quasi: l’ex calciatore Mario Balotelli che ha espresso grande indignazione per i video circolati in rete e diffusi dal social media manager della società azzurra. L’ex SuperMario, ha anche però tirato le orecchie al nigeriano per la decisione di rimuovere le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo e per aver lasciato il rigore a Zielinski nel match con l’Udinese. Il bomber parla a Tvplay anche della Roma e di Mourinho.

Balotelli difende Osimhen e parla della sua ‘probabile’ cessione

Solo chi come Balotelli ha subito per l’intera carriera episodi di razzismo o di scherno da parte di tifoserie o avversari, sa come ci si sente ad essere presi di mira, soprattutto nei momenti più delicati. L’ex attaccante alla Tv Play ha espresso delle forti critiche contro il Napoli per aver diffuso quei video su Osimhen:

“Il video postato dal Napoli su TikTok su Osimhen è una roba senza senso. Non capisco perché hanno postato una roba del genere. Ci vuole rispetto, non si scherza in questo momento su Osimhen. Anche Osimhen ha sbagliato a togliere le foto dal suo profilo, perché i tifosi non hanno fatto nulla. Comunque penso che Osimhen possa rimanere al Napoli un altro anno al massimo.

Se avessero avvisato Osimhen del video, non credo lui avrebbe detto di sì. A me una roba del genere avrebbe fatto infuriare e non poco. Per questa cosa potrebbe chiedere la cessione? Non credo dai, non mi sembra una cosa fattibile“.

Balotelli si sente deluso da Osimhen ma elogia Kvara e Samardzic

Il Napoli riparte vincendo per 4-1 in casa contro l’Udinese, Osimhen segna ma a Balotelli proprio non va giù il rigore non battuto dal nigeriano, dopo l’errore dal dischetto di Bologna che ha compromesso la vittoria del Napoli:

“Osimhen è un mio amico, lo saluto, ma nel rigore contro l’Udinese mi ha un po’ deluso. Doveva calciare lui e non Zielinski. Victor ha personalità, questo non si può negare. Il gol che fa è complicato, non pensate sia facile. Non ha esultato? Ha fatto bene, mi copia. Il gol di Kvara è di grande qualità, se lo avesse fatto Messi se ne sarebbe parlato a lungo. Stesso discorso sul gol di Samardzic“.

Balotelli e il paragone tra Kvaratskhelia e Nasri

L’ex bomber del City ha conosciuto personalmente il fenomeno Nasri, l’ex nazionale francese. Durante l’intervista è stato chiesto a Super Mario se possa realmente sussistere un paragone tra l’ex francese e il georgiano.

“Kvara più forte di Nasri? Kvara è uno dei più forti che c’è in Serie A. Nasri, però, era un’altra cosa. Era un vero fenomeno, io ci ho giocato insieme. Nasri aveva gli occhi anche sotto i piedi, una tecnica impressionante. Può il georgiano arrivare allo stesso livello di Nasri? Dico di sì”

Balotelli critica Mourinho dopo il disastro delle prime sei partite

Non è esente da critiche anche l’allenatore giallorosso dopo il ko rimediato dalla Roma contro il Genoa per 4-1. Non convincono le parole di Mourinho in conferenza, per Balotelli è arrivato il momento di prendersi le responsabilità:

“Mourinho, dico sinceramente, alcune volte dovrebbe prendersi delle responsabilità da uomo. Come si prende gli elogi, è giusto anche prendersi le responsabilità. La Roma deve lottare per il quarto posto? Si, ma ci sono anche altre squadre attrezzate come Inter, Milan, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio. Comunque credo che parlare troppo di problemi ad inizio campionato sia ingiusto. E’ troppo presto. Conte al posto di Mourinho? Non so, è un tipo di domanda a cui non riesco a rispondere. La Roma è più forte della Juve? Tra i giocatori della Roma solo uno giocherebbe nei bianconeri, Lukaku”.