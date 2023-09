Roma, Mourinho non incanta più nessuno, bufera sullo Special One, i numeri del flop

Mourinho mai così male in carriera e la Roma torna indietro di più di vent'anni ripercorrendo il percorso dei peggiori inizi di sempre, web in fiamme

29-09-2023 10:54

Dopo sei giornate, la Roma ha sprofonda nella parte bassa della classifica di Serie A con soli 5 punti: il punto più basso per José Mourinho, dopo più di vent’anni di carriera. L’unico inizio peggiore nella sua carriera si era verificato nel 2015-16 con il Chelsea, quando aveva raccolto 7 punti in sei partite prima di essere licenziato a dicembre.

Mourinho, i numeri: mai così male in carriera

In tutte le altre stagioni in cui Mourinho ha allenato squadre come Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham e Roma, nei due precedenti anni, aveva sempre ottenuto almeno dieci punti dopo sei partite in campionato.

La partita contro il Genoa è stata un tracollo per la Roma, che ha perso 4-1. Il Genoa ha dimostrato grande determinazione e ha messo in difficoltà la Roma fin dall’inizio. La Roma, invece, è stata descritta dai tifosi come ‘brutta’, ‘arrogante’ e ‘presuntuosa’, oltre che ‘poco aggressiva’.

Roma, tra i peggiori inizi della sua storia come nel 95-96 e 2010-11

Dopo la debacle della trasferta di Marassi la Roma si trova attualmente in classifica al 16esimo posto, di poco sopra Salernitana, Udinese, Empoli e Cagliari. Aumentano sempre di più le distanze con le altre big: la più vicina è il Napoli a 6 punti di distanza e attualmente al quinto posto in classifica.

Questo inizio di stagione è stato uno dei peggiori anche nella storia recente della Roma: come nel 95-96 e nel 2010-11 (dopo la sconfitta con il Napoli per 0-2). Mourinho dovrà cercare una soluzione per migliorare le prestazioni della squadra, non bastano le sue parole del post gara contro il Genoa a tranquillizzare l’ambiente giallorosso.

I tifosi giallorossi sono contro Mourinho e chiedono l’esonero

Non c’è aria serena nella capitale già da diverse settimane: non basta il fumo negli occhi buttato dalla società con l’acquisto – in prestito oneroso – di Lukaku che avrebbe dovuto risanare il problema degli attaccanti e risolvere molti problemi. C’è chi si scaglia contro il tecnico portoghese e non solo: “MOURINHO, PINTO ed un terzo dei giocatori della Roma vanno CACCIATI via, oggi, come in una qualsiasi Azienda/Impresa del mondo per mancanza di risultati, per scarso rendimento e per mancanza di rispetto verso i datori di lavoro ed i TIFOSI GIALLOROSSI.”

C’è poi chi invoca le dimissioni del tecnico giallorosso: “Un pagliaccio. La figura perfetta per un ambiente che ha assecondato tutto ciò e si è lasciata NARCOTIZZARE o peggio LOBOTOMIZZARE senza ritegno. Quando se ne andrà, non fatevi più vedere allo stadio, SPARITE PROPRIO, meglio 10mila veri che 60mila pagliacci!!” E ancora: “Ringraziamo sempre i tifosi che hanno pompato Mou e ci hanno portato fino a questo punto. Il più basso nella storia della nostra Roma”